「映画という新たな翼を得て飛び立つことを、大変うれしく思います」――NHKで戦後80年ドラマとして昨年8月に放送された『八月の声を運ぶ男』が、8月21日から全国のTOHOシネマズで公開されることが決定した(製作・配給：WOWOW)。長崎に暮らし、日本全国を渡り歩いて被爆者の声を集め続けたジャーナリスト・伊藤明彦さんの実話を基にした物語で、放送版では公開されなかったシーンを追加した映画版として届けられる。『八月の声を運