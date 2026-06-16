吉田カバンは、PORTER OMOTESANDO内の「the PORTER Gallery 1」にて、ペインター・安田知司氏による個展「Tomoshi Yasuda in the PORTER Gallery 1」を6月29日まで開催している。東京での個展開催は約4年ぶりとなる。○「Tomoshi Yasuda in the PORTER Gallery 1」を開催安田知司氏は、デジタル画像を構成するピクセルを触覚感覚として認知できる大きさまで拡大した絵画作品を制作している。「ものの見方は1つではない」――同じも