9月11日に公開される塚本晋也監督の新作映画『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』にリリー・フランキーが出演することが決定。あわせて予告編とメインビジュアル、場面写真が公開された。 参考：塚本晋也が描き続けた“暴力的な反暴力”のメッセージ『鉄男』から『斬、』までの軌跡を辿る 原作は、ベトナム戦争に従軍したアレン・ネルソンが、自らの戦争体験と帰還後の葛藤を綴ったノンフィク