Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・I卓が6月15日に行われ、元Mリーガー・菅原千瑛（連盟）が第1試合に登場した。昨年のMトーナメント以来となる懐かしの「M」の舞台への降臨、そして入場シーンで見せた楽しげな笑顔と華やかなビジュアルに、ファンから熱烈な応援コメントが殺到した。【映像】“ひろえスマイル”再臨！菅原千瑛の入場シーン菅原は2024-25シーズンまで、BEAST Xのメ