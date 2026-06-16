Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージ・I卓が6月15日に行われ、元Mリーガー・菅原千瑛（連盟）が第1試合に登場した。昨年のMトーナメント以来となる懐かしの「M」の舞台への降臨、そして入場シーンで見せた楽しげな笑顔と華やかなビジュアルに、ファンから熱烈な応援コメントが殺到した。

【映像】“ひろえスマイル”再臨！菅原千瑛の入場シーン

菅原は2024-25シーズンまで、BEAST Xのメンバーとして奮闘した。Mリーガーとして戦った2年間は、お団子ヘアや猫耳ヘアなど、さまざまなヘアスタイルを対局ごとに披露して視聴者の目を楽しませた。さらに、苦しい局面に立たされた際に見せる困り顔など、いろいろな場面でファンを魅了してきた人気選手の一人である。

この日、久々に「M」の試合会場へと姿を現した菅原は、軽く赤く染めた髪が非常に印象的。緊張感漂う舞台でありながらも楽しげな笑顔を浮かべて堂々と登場すると、この日の対戦相手が強豪かつ体格のいい3人の男性選手に囲まれたこともあってか、菅原の持つ可憐な佇まいがいっそう際立つ格好となった。

彼女の姿が画面に映し出されると、配信のコメント欄は瞬く間に大盛り上がりに。久しぶりの登場を心待ちにしていたファンからは「ひろえたん最高」「ひろえたんいっけえええええ」といった熱いエールが次々と投稿された。さらに、その変わらぬ美貌と新しい髪色に対して「なんやガチでかわいいやんかおい」「やばいかわいい」といった絶賛の声が並んだほか、再びMリーグの舞台で戦う姿を望むファンからは「ひろえ、戻ってこい」という熱烈なメッセージも寄せられた。

注目の試合では、第1試合こそ展開に恵まれずラスを喫したが、続く第2試合では見事な闘牌を披露して大きなトップを獲得。逆転でトータル1位通過を決めた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mトーナメント 現Mリーガー40人と元Mリーガーやタイトルホルダーなどプロ5団体からの推薦者32人、計72人で行われる。Mリーグの昨シーズン優勝チーム所属の4選手、個人タイトル獲得の4選手は、シード出場となる。全試合「Mリーグルール」で行われ、予選は1stステージ、2ndステージ、3rdステージに分けて行われ、勝ち上がった16人がファイナルステージへと進む。賞金総額は3000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

