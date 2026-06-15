女王蜂が、8月8日(土)Zepp Haneda(TOKYO)にて＜単独公演「蜂月蜂日〜サスペンス〜」＞を開催することを発表した。本イベントは女王蜂が毎年8月8日に開催している単独公演。チケットは公式ファンクラブ「CLLUB OF qb」にてファンクラブ先行受付が開始されている。女王蜂は現在、2026年4月10日(金)市川市文化会館 大ホールより＜女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」＞を開催中だ。こちらのチケットは各プレイガイドに