東京ガールズコレクション実行委員会は、『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、NAMICS presents TGC 新潟 2026）のプレイベントとして、2026年6月14日に古町ルフル ルフル広場（新潟県新潟市中央区古町通7番町1010番地）特設ステージで『TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行』を開催した。『TGC NIIGATA 2026 PRE EVENT supported by 第四北越銀行』トップバッターに、NGT48