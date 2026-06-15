A.B.C-Zが、7月15日にリリースする3rd EP『THE WAY』のリード曲「マジマジック」を7月8日に先行配信することが決定した。「マジマジック」は、A.B.C-Zの個性と感情を解放させた楽曲。イントロからオリエンタルな空気が漂い、独特の世界観が炸裂する中毒性のある一曲となっている。また、A.B.C-ZはEPの発売に先駆けて全国3箇所（札幌、千葉、福岡）を巡る3rd EP『THE WAY』発売記念トークライブの旅を開催する。この優先観覧エリア