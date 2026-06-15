最初のSモデルは1953年のDB3 Sアストン マーティンが『S』の称号を初めて車名に掲げたのは1953年、『DB3 S』だった。【画像】感動レベルのハンドリングマシン！アストン マーティン・ヴァンテージ『S』全66枚同社のレーシングスポーツカー、『DB3』のパフォーマンスをさらに高めるため、より軽量でコンパクトな設計のボディを採用。同時に搭載される2992ccの直列6気筒エンジンの最高出力を、吸排気バルブ径の拡大やカムシャフト