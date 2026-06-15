「スガキヤ」は15日、公式Xにて20年ぶりに関東に出店することを発表した。【画像】「横浜かな？」20年ぶり関東出店へ…公開されたイメージ画像「関東の皆さまお待たせしました 皆さまからたくさんのご要望をいただき今秋 スガキヤは20年ぶりに関東にオープンします #スガキヤ関東出店」と、横浜・みなとみらい地区をイメージさせるイラストとともに投稿。フォロワーからは「イラストの感じだと横浜かな？」「うれしい!!楽し