トリドールホールディングス（東京都渋谷区）が展開するハワイアンカフェ・レストラン「コナズ珈琲」が急成長している。そこには、一般的なチェーン店では考えられない独自の戦略があった。経済ジャーナリストの高井尚之さんがリポートする――。■売り上げ、店舗数は急拡大さまざまな業態が林立するカフェ業界で、いま売り上げを拡大するチェーン店がある。そのひとつが「コナズ珈琲」だ。「いちばん近いハワイ」を掲げるテーマ型