豆腐を冷凍して肉のような食感を再現するコツについて、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。【すごい】これが「豆腐」を“肉のような食感”に仕上げる“裏技”です！公式アカウントは「豆腐は『冷凍→レンチン解凍』で、お肉のような食感になるんです」と投稿。冷凍や解凍の手順について、次のように紹介しています。■冷凍方法（1）カットした豆腐を2〜3切れずつラップに包み、バットにのせて凍らせる。（2）