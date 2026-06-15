豆腐を冷凍して肉のような食感を再現するコツについて、ニチレイフーズの公式Xアカウントが紹介しています。

【すごい】これが「豆腐」を“肉のような食感”に仕上げる“裏技”です！

公式アカウントは「豆腐は『冷凍→レンチン解凍』で、お肉のような食感になるんです」と投稿。冷凍や解凍の手順について、次のように紹介しています。

■冷凍方法

（1）カットした豆腐を2〜3切れずつラップに包み、バットにのせて凍らせる。

（2）凍ったら冷凍用保存袋に入れて冷凍する。

■解凍方法

（1）耐熱皿に使う分量の豆腐を並べ、電子レンジ（600ワット）で2分ほど加熱する。

（2）裏返してさらに2分加熱する。

（3）ボウルに冷水を張り、加熱した豆腐をラップから外して入れ、粗熱を取る。

（4）豆腐を手で押さえて、水気を絞る。

同アカウントは「よりお肉っぽくしたいなら絹ごしより木綿で。ナゲットやドライカレーにもできちゃいますよ」とアドバイスしています。

この投稿に対し、SNS上では「おいしそう」「今度試してみよう」「豆腐冷凍してからレンチンするの初めて知った」「冷凍豆腐肉代用…安い豆腐余ってる時ぴったりやわ」「安い木綿豆腐買ってきて試してみたけどほんとに繊維っぽくなって満足感上がった」「節約にもなりますし、ヘルシーなのもうれしいです」などの声が上がっています。

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。