コネクティッド強化と加速レスポンスをアップした一部改良を解説 スバルは、ステーションワゴンのレヴォーグ（VN系）を一部改良し発売を開始した。今回の改良は、主にコネクティッドサービスを強化し利便性を高めた。走行性能においては、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンスを向上させている。スバル レヴォーグ（VN系）は、2020年10月にフルモデルチェンジし2代目となった。このモデルから、最新プラットフォームであ