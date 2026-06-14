制作陣の期待も確信「精一杯頑張りたい」」俳優の谷原章介が、クイズ番組『BS10 パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデン帯（7月3日から、毎週金曜後9：00）への枠移行を前に、囲み取材に出席した。地上波時代を含めた番組の51年の歴史の中で初となる日曜日からの引っ越しに対し、司会を11年務めている谷原は「怖いよね」と率直な本音を吐露した。【写真】初回から白熱！『パネルクイズ アタック25』に参戦したQuizKnock取