谷原章介「怖い」、『アタック25』初のゴールデン帯移行に本音「金曜夜9時で通用するのか…」
制作陣の期待も確信「精一杯頑張りたい」」
俳優の谷原章介が、クイズ番組『BS10 パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデン帯（7月3日から、毎週金曜 後9：00）への枠移行を前に、囲み取材に出席した。地上波時代を含めた番組の51年の歴史の中で初となる日曜日からの引っ越しに対し、司会を11年務めている谷原は「怖いよね」と率直な本音を吐露した。
【写真】初回から白熱！『パネルクイズ アタック25』に参戦したQuizKnock
取材は、枠移行後の記念すべき第1回目となる「QuizKnock大会」の収録直後に行われた。これまで「日曜の昼」に、家族全員で楽しめる空気感を大切にしてきた同番組。谷原は「怖いよね。全然違う金曜日で、しかも夜9時じゃないですか。今まで日曜日にお客さんが（視聴者が）いたのに、僕たちがやっていることが金曜の夜9時で通用するのかな」とプレッシャーを感じていることを明かした。
しかし同時に、この大きな決断の背景には番組への高い評価があると確信している。谷原は「（BS10を運営する）ジャパネットの方にご期待いただいたからこそゴールデンに移るんだと思っている。精一杯頑張りたい」と、前向きな闘志を燃やした。
また、地上波時代の30分から現在の1時間へと放送時間が拡大したことで、「出場者の皆さんの盛り上げ方がだいぶ変わりました」と自身の変化も語った谷原。問題出題者を務める沢木美佳子アナウンサーについても「僕にとってはとても大きなパートナー」と絶大な信頼を寄せ、新天地でのさらなる進化を誓っていた。
囲み取材にはほかに、伊沢拓司、山本祥彰、河村拓哉、ふくらP、沢木アナウンサーが参加した。
俳優の谷原章介が、クイズ番組『BS10 パネルクイズ アタック25』金曜ゴールデン帯（7月3日から、毎週金曜 後9：00）への枠移行を前に、囲み取材に出席した。地上波時代を含めた番組の51年の歴史の中で初となる日曜日からの引っ越しに対し、司会を11年務めている谷原は「怖いよね」と率直な本音を吐露した。
【写真】初回から白熱！『パネルクイズ アタック25』に参戦したQuizKnock
取材は、枠移行後の記念すべき第1回目となる「QuizKnock大会」の収録直後に行われた。これまで「日曜の昼」に、家族全員で楽しめる空気感を大切にしてきた同番組。谷原は「怖いよね。全然違う金曜日で、しかも夜9時じゃないですか。今まで日曜日にお客さんが（視聴者が）いたのに、僕たちがやっていることが金曜の夜9時で通用するのかな」とプレッシャーを感じていることを明かした。
また、地上波時代の30分から現在の1時間へと放送時間が拡大したことで、「出場者の皆さんの盛り上げ方がだいぶ変わりました」と自身の変化も語った谷原。問題出題者を務める沢木美佳子アナウンサーについても「僕にとってはとても大きなパートナー」と絶大な信頼を寄せ、新天地でのさらなる進化を誓っていた。
囲み取材にはほかに、伊沢拓司、山本祥彰、河村拓哉、ふくらP、沢木アナウンサーが参加した。