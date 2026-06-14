チャゴス諸島のディエゴガルシア島（写真：U.S. Navy／AP／アフロ）インド洋のほぼ真ん中に浮かぶチャゴス諸島。その中心的な島である英領ディエゴガルシア島は、一般にはほとんど知られていない孤島である。だが今年（2026年）6月7日、英デイリー・テレグラフが「トランプ米政権がモーリシャスから、ディエゴガルシアを含むチャゴス諸島の取得を検討している」と報じたことで、世界の注目が集まった。グリーンランドの購入問