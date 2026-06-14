エイチ・アイ・エス（HIS）は、「LeaLeaチャリティラン5K by HIS」を10月11日に開催する。同イベントは、2011年に東日本大震災の復興支援を目的に始まり、現在はハワイの地域社会を支援する恒例イベントとして実施している。HISハワイが主催し、2025年はエントリー数が371人となり、合計20,476ドルを寄付した。場所はアラモアナビーチパークで、午前7時にレースを開始する予定。コースは同公園からマジックアイランドまでの約5キロ