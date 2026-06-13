「実は芸名ではなく『本名』だと知って驚いた女性芸能人」ランキング！ 2位「剛力彩芽」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月29日、全国20〜70代の男女300人を対象に、芸能人に関するアンケートを実施しました。その中から、「実は芸名ではなく『本名』だと知って驚いた女性芸能人」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
抜群のプロポーションとスタイリッシュな魅力で、モデルや俳優、タレントとして多方面でマルチに躍進を続ける剛力彩芽さん。その力強くもどこか気品に満ちた珍しい苗字と、可憐なファーストネームの組み合わせは、まるでマンガやゲームのヒロインのように完璧に計算された芸名だと思い込んでいたファンが非常に多くいました。これほどインパクトのある名前が本名であるという事実に驚きの声が集まりました。
▼回答者コメント
「絶対芸名と思っていたので非常に驚きがありました」（20代女性／東京都）
「名前が力強過ぎる」（30代男性／大分県）
「よくこんなゴツゴツした勇ましい本名のままデビューしたなとすごいと思う」（40代男性／岩手県）
圧倒的な身体能力としなやかな演技力、精度が高く誠実なキャラクターで数々の主演作を成功に導いてきた実力派俳優の土屋太鳳さん。「太鳳（たお）」という、美しく個性的でどこかエキゾチックな響きを持つファーストネームは、自身の母親が予知夢のような不思議な夢を見て名付けたという由来を持つ、文字通りの本名です。一度聴いたら忘れられない魅力的な名前が本名であることに衝撃を受ける回答者が続出し、堂々の1位を獲得しました。
▼回答者コメント
「女性にしてはカッコいい名前ですしタオと言う名前が珍しいからです」（30代女性／千葉県）
「芸名のように華やかで印象に残る名前なので、本名だと知って驚くからです。響きに品があり、本人の清らかな雰囲気にも合っています」（30代女性／宮崎県）
「中国系の雰囲気がある名前だから芸名だと思っていた」（40代女性／京都府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：剛力彩芽／52票
抜群のプロポーションとスタイリッシュな魅力で、モデルや俳優、タレントとして多方面でマルチに躍進を続ける剛力彩芽さん。その力強くもどこか気品に満ちた珍しい苗字と、可憐なファーストネームの組み合わせは、まるでマンガやゲームのヒロインのように完璧に計算された芸名だと思い込んでいたファンが非常に多くいました。これほどインパクトのある名前が本名であるという事実に驚きの声が集まりました。
「絶対芸名と思っていたので非常に驚きがありました」（20代女性／東京都）
「名前が力強過ぎる」（30代男性／大分県）
「よくこんなゴツゴツした勇ましい本名のままデビューしたなとすごいと思う」（40代男性／岩手県）
1位：土屋太鳳／107票
圧倒的な身体能力としなやかな演技力、精度が高く誠実なキャラクターで数々の主演作を成功に導いてきた実力派俳優の土屋太鳳さん。「太鳳（たお）」という、美しく個性的でどこかエキゾチックな響きを持つファーストネームは、自身の母親が予知夢のような不思議な夢を見て名付けたという由来を持つ、文字通りの本名です。一度聴いたら忘れられない魅力的な名前が本名であることに衝撃を受ける回答者が続出し、堂々の1位を獲得しました。
▼回答者コメント
「女性にしてはカッコいい名前ですしタオと言う名前が珍しいからです」（30代女性／千葉県）
「芸名のように華やかで印象に残る名前なので、本名だと知って驚くからです。響きに品があり、本人の清らかな雰囲気にも合っています」（30代女性／宮崎県）
「中国系の雰囲気がある名前だから芸名だと思っていた」（40代女性／京都府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)