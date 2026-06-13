上司にしたい有名人ランキング　3位「タモリ」、2位「天海祐希」、1位は？

株式会社NEXERは2026年5月14日、講演会講師派遣サイト「スピーカーズ」と共同で「上司にしたい有名人」に関するアンケートを実施し、その結果を発表した。

第10位→第6位は？

株式会社NEXERとスピーカーズによるこの調査は、2024年4月22日〜5月8日、全国の男女1000人を対象に、インターネットでおこなった。

調査では「上司にしたいと思う有名人を1人教えてください」「その有名人を選んだ理由を教えてください」と聞いた。その結果を、さっそく見ていこう。

同率第9位の1つ目は、木村拓哉さん（24票）。理由は「厳しくもフォローもしっかりしてくれそう。（40代・男性）」「的確にアドバイスをくれそう。（40代・男性）」。

2つ目は、役所広司さん（24票）。理由は「魅力あふれるお方なので。（30代・男性）」「相手の中身をみて話をきいてくれそうだから。（40代・女性）」。

3つ目は、鈴木亮平さん（24票）。理由は「パワハラしなさそう。（30代・女性）」「叱ることなくやさしく何でも教えてくれそうで良いなと思った。30代・男性）」。

第8位は、カズレーザー（メイプル超合金）さん（27票）。理由は、「賢くてユーモアがあるから。（30代・男性）」「知識がかなり豊富であり、冷静に判断してくれて頼もしそうなイメージがあり、上司になってもらいたい存在だと感じる。（40代・男性）」。

第7位は、大泉洋 さん（31票）。理由は、「職場の雰囲気が明るく働きやすくなりそうだから。（30代・男性）」「基本楽しくできるけどしっかりするところは切り替えそう。（40代・男性）」。

第6位は、阿部寛さん（34票）。理由は、「人柄が良さそう。（40代・女性）」「頼りになり、厳しく指導もしてくれそうだから。（40代・男性）」。

第5位→第4位は？

第5位は、内村光良（ウッチャンナンチャン）（38票）。次のようなコメントが寄せられた。「着飾らなくて若手でも声をかけてくれたり優しいから。（20代・女性）」「穏やかで優しそうで、安心感があって意見や相談や悩みも親身に聞いてくれそうだから。（30代・男性）」「部下の良さをひきだす上司のイメージがあるから。（30代・男性）」「さりげなく問題を解決してくれていそうだから。（40代・男性）」「褒める所はしっかり褒めてくれそうだから。（40代・女性）」「穏やかで失敗を笑いに変えてくれそう、また否定せずに見守ってくれそうだから。（50代・男性）」。

第4位は、明石家さんまさん（42票）。次のようなコメントが寄せられた。「面白いから。（20代・男性）」「人当たりが良く、親切にしてくれそうだから。（30代・女性）」「トークが面白く、一緒に仕事したら楽しくなりそう。（30代・女性）」「頭の回転が速くユーモアがあるイメージなので。（40代・女性）」「相談したら的確に回答をくれそうだから。（40代・男性）」「面白く知識も豊富で仕事が楽しくなりそうだから。（50代・男性）」。

トップ3は？

第3位は、タモリさん（65票）。次のようなコメントが寄せられた。「知的で物知りである。（30代・女性）」「仕事以外での話が面白そうだから。（30代・女性）」「優しいし頭が良いし、雑学に超詳しいし面白いから。（40代・女性）」「問題解決の際など、的確に導いてくれそう。（40代・男性）」「難しいことは言わず、自由にやらせてもらえそう。（50代・男性）」「お仕事を教えるのが上手そうだし怒るにしても納得できる理由を言ってくれそう。（50代・女性）」。

第2位は、天海祐希さん（72票）。次のようなコメントが寄せられた。「かっこよくて憧れるから。（20代・女性）」「時に厳しく、時に優しく、しっかり導いてくれそう。人間性が尊敬できるので、存在が仕事を頑張る活力になりそう。（30代・女性）」「明るく皆に平等で頼りになりそうだから。（30代・女性）」「仕事もできそうで、ユーモアもあって、かっこよさもあって女性特有の柔らかさもあるので、気持ちよく仕事ができそうだから。（40代・女性）」「いつも笑顔で、でも必要な場面ではきちんと厳しく対応してくれそう。（50代・女性）」「的確に指示をしてくれて、評価もしてくれそう。（50代・女性）」。

第1位は、所ジョージさん（76票）。次のようなコメントが寄せられた。「会社に行くのが楽しくなりそう。（20代・女性）」「包容力、ものしり、否定しないところ。（30代・女性）」「生き方そのものが理想的。（40代・男性）」「相談しやすく、的確な指示を出してくれそうだから。（40代・男性）」「懐が広くて、自分の裁量で仕事を任せてもらえそうだから。（50代・男性）」「話を聞いてくれて面白そう。（60代・男性）」。

調査元は、「見事第1位に選ばれたのは『所ジョージ』さんでした。長年テレビで親しまれる飄々とした人柄や、多趣味で何事も楽しんでしまう生き方に魅力を感じている方が多いようです。おおらかで包容力がありつつ、ユーモアと芯の強さを兼ね備えた上司像が支持されているのではないでしょうか」とコメントしている。