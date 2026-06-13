2026年6月20日（土）、京王線・飛田給駅から徒歩5分の味の素スタジアムや京王アリーナTOKYOで、入場無料のビッグイベント「第18回味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO感謝デー」を開催します。今年で開業25周年を迎える味スタと京王電鉄がタッグを組み、豪華アスリートによるトークショーやパラスポーツ体験、キッチンカーグルメなどが大集結！ さらに、鉄道ファン必見の京王電鉄ブースでは、最先端のXR体験や子ども向けの駅係員制