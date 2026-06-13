2026年6月20日（土）、京王線・飛田給駅から徒歩5分の味の素スタジアムや京王アリーナTOKYOで、入場無料のビッグイベント「第18回味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO感謝デー」を開催します。今年で開業25周年を迎える味スタと京王電鉄がタッグを組み、豪華アスリートによるトークショーやパラスポーツ体験、キッチンカーグルメなどが大集結！ さらに、鉄道ファン必見の京王電鉄ブースでは、最先端のXR体験や子ども向けの駅係員制服フォトブース、「けい太くん」たちの登場など、家族で一日中楽しめるエンタメ要素が満載です。本記事では、当日の見どころやイベント、アクセス情報を解説します。

感謝デー会場は飛田給駅から徒歩約5分！

味の素スタジアム（画像：Pixta）

今年で18回目を迎える感謝デーは、日頃の利用への感謝を込めた入場無料のイベントです。2026年6月20日（土）10:00〜16:00、雨天決行で実施します（荒天中止）。スポーツとエンターテインメントが掛け合わされた多彩なプログラムを、京王線「飛田給駅」から徒歩約5分の「味の素スタジアム」や「京王アリーナTOKYO」「AGFフィールド」といった各所で展開します。参加費は無料です。（一部事前申込制・当日整理券制のコンテンツがあります）。

駐車場や近隣店舗への路上駐車・無断駐車は厳禁です。京王線を利用して来場しましょう。

京王アリーナTOKYO（画像：Pixta）

豪華アスリート集結！注目のステージ＆トークショー

味スタメインステージや会議室では、オリンピアンやパラリンピアンなどトップアスリートが登壇するトークイベントが目白押しです。

・アスリートによるトークショー（12:10〜12:40）

アスリート7名が集結

松田丈志さん、山本篤さん、鳥海連志選手、小須田潤太選手、岩渕幸洋選手、七野一輝選手、鳥居健人選手が集結。食事やコンディショニングの大切さを語ります。

・小須田潤太選手トークショー（10:30〜11:30 ※事前申込制）

小須田潤太選手トークショーは先着順の事前申込制

ミラノ・コルティナ2026パラリンピックを振り返る貴重なセッションです。

CIRRA

また、ステージでは10人組ガールズグループ「CIRRA」のスペシャルパフォーマンスや、ファミリーで楽しめる「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー」（10:40〜／14:50〜）も開催します。

鉄道ファン＆キッズ必見！京王電鉄の体験コンテンツ

京王アリーナTOKYO（メインアリーナ）では、京王電鉄による特別コンテンツを体験できます。

・XR eSports Active Arena

XR eSports Active Arena

VRゴーグルを装着してパーティゲームや冒険の旅を体験！通常のゲームとは違う最先端のXR体験が楽しめます。（当日整理券制／対象：小学生以上の健康な方）

・バスケットボール体験

バスケットボール体験

室内用シューズを持参すれば、バスケットボールを自由に楽しめます。11:00〜12:00、14:00〜15:00 にはWリーグOGによるレクチャーも予定しており、シュートやドリブルを直々に学べます。

また、10:30〜16:00には用意されたコースでドリブルの速さやシュートの正確さを競う「バスケットボールスキルズチャレンジ」にも参加できます。

・京王電鉄フォトブース

お子さま用の駅係員制服を着て記念撮影が可能です。タイミングが良ければ、京王電鉄のキャラクター「けい太くん」や「しんごくん」に会えるかもしれません。鉄道好きのキッズにはたまらないスポットです。

その他、M4階入口前では京王ストアの商品を移動販売車で販売。同フロアのホワイエでは、京王シンシアスタッフ、アフラック・ハートフル・サービスの社員が制作したアート作品を展示します。

充実のスポーツ体験とパラスポーツの魅力

天然芝体験

普段は入れない味スタの「天然芝体験」をはじめ、事前申込不要で参加できる多彩なスポーツ体験を各会場で楽しめます。

・パラ卓球＆ブラインドサッカー体験

パラ卓球＆ブラインドサッカー体験

京王アリーナTOKYOのサブアリーナでは、パラ卓球の岩渕幸洋選手や七野一輝選手、ブラインドサッカーの鳥居健人選手と一緒に競技を体験できます。プロの実力を肌で感じられる貴重な機会です。

・味スタ＆京王アリーナTOKYO感謝デーツアー2026

普段はなかなか入れないスタジアムの裏側や東京都パラスポーツトレーニングセンターを巡る見学ツアーを実施します。10:50〜12:00・12:30〜13:30・14:00〜15:10各回先着30名、計３回開催予定です。受付は各回開始の15分前〜です。

その他にも、味の素グループによる「から揚げ試食会」やドリンクのサンプリング、キッチンカーが集結するフードパーク、地元の福祉作業所によるマルシェなど、グルメやショッピングも大充実しています。

「味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO感謝デー」詳細

味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO感謝デー

ステージスケジュール

スポーツの熱気、最先端テクノロジー、そして地域を支える鉄道インフラの魅力がギュッと詰まった「味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO感謝デー」。開業25周年の感謝が詰まったこの特別な1日は、大人から子どもまで誰もが笑顔になれる仕掛けが満載です。今週末はぜひ京王線に乗って、入場無料のフェスティバルへ出かけてみませんか？

（TOP画像：Pixta、その他画像：「味の素スタジアム 京王アリーナTOKYO 感謝デー」公式ページより）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）