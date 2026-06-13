初回2死二塁で左翼の3階席へ飛び込む14号を放った【MLB】Bジェイズ 8ー5 ヤンキース（日本時間13日・トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は12日（日本時間13日）、本拠地でのヤンキース戦に「5番・三塁」で先発出場し、初回の第1打席で9試合ぶりとなる14号を放った。本拠地の3階席へ突き刺さる特大のアーチに対し、MLB公式も驚愕の反応を示している。主砲の一振りで球場は騒然となった。衝撃の一発が生まれたのは、1点を