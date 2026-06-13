5月14日〜7月1日までバーミヤンで「背脂夏の陣」が開催されています。背脂夏の陣でお目見えした「バミ郎そば」のレビュー動画がSNS上で多数出回るなど、早速話題となっているようです。バーミヤンの担当者を直撃してみました。ーーどういった経緯でバミ郎そばの発売に至ったのですか？担当者：バーミヤンでは「海鮮展」や「台湾展」など、どちらかと言えば本格中華寄りのフェアが多く、女性のお客様からのご支持を多くいただいてお