5月14日〜7月1日までバーミヤンで「背脂夏の陣」が開催されています。

背脂夏の陣でお目見えした「バミ郎そば」のレビュー動画がSNS上で多数出回るなど、早速話題となっているようです。

バーミヤンの担当者を直撃してみました。

ーーどういった経緯でバミ郎そばの発売に至ったのですか？

担当者：バーミヤンでは「海鮮展」や「台湾展」など、どちらかと言えば本格中華寄りのフェアが多く、女性のお客様からのご支持を多くいただいておりました。

一方で、若い男性などを中心とした「お腹いっぱい食べたい」というニーズに応えきれていないのではという思いがあり、そのようなニーズをお持ちのお客様にも楽しんでいただくべく、今回のがっつりメニューの発売に至りました。

ーーこの暑い最中になぜ背脂夏の陣を仕掛けたのでしょうか？

担当者：働く男性や食べ盛りの学生さんなどから、手軽にがっつり食べる選択肢としてバーミヤンを選んでいただけるよう、新生活も落ち着いてくるGW明けのタイミングで実施いたしました。

季節性に合わせた冷たい麺も同時に導入していますが、そちらは「背脂夏の陣」ではなく、同時進行で実施中のフェア「台湾展」のメニューとして販売しております。

ーーバミ郎そばと専門店のラーメンの違いは？

担当者：バーミヤンとがっつりラーメン専門店との比較としては、来店のしやすさ（店数が多くファミレスであるため入りやすい）、注文のしやすさ（独自のコール等はなくタッチパネルなので頼みやすい）、ファミレスならではの居心地のよさ、などが挙げられる点かと思っております。

ーー売り上げ状況はいかがですか？

担当者：現在までに約13万食、1日当たり約7000食以上売れています。

ーーバミ郎そばを食べた人たちからの反響は？

担当者：「専門店には行きづらかったので助かる」「背脂のパンチが効いていて美味しい」「バーミヤンでがっつり系ラーメンが食べられてうれしい」などのご意見をいただいています。

また、当初の想定よりも女性のお客様や50代60代のお客様からのご注文が多く、「専門店に行くのは敷居が高いがバーミヤンにあるなら食べてみたい」といったニーズがあったことにも驚いています。

ーーありがとうございました。

「背脂夏の陣」概要：

対象店舗：バーミヤン全店

対象期間：2026年5月14日〜7月1日

対象メニュー：

厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛）税込1199円

濃厚醤油スープ、バミ郎そば専用ワシワシ麺、厚切り焼豚、もやし約300グラム、キャベツ約30グラム、背脂

厚切り焼豚のバミ郎そば 税込989円

厚切り焼豚二枚と野菜がのった通常サイズ

背脂醬油ラーメン（マシ盛）税込1099円

醬油スープ、中太ちぢれ麺、自家製焼豚、青ネギ、メンマ、背脂、味付け玉子、海苔

背脂醬油ラーメン 税込879円

厚切り焼豚、青ネギ、メンマがのった通常サイズ

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※画像提供：株式会社すかいらーくホールディングス

(執筆者: 6PAC)