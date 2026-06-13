前日のパイレーツ戦で途中交代→13日はスタメン外【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間13日・シカゴ）ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地でのホワイトソックス戦のスタメンから外れた。前日に左膝の炎症で途中交代し状態が心配されたが、ロバーツ監督は画像診断で構造上の問題は見つからなかったと説明した。米メディアは指揮官の言葉を一斉に速報し、軽傷であることに安堵の様子を見せている。大谷は