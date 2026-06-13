中国の習近平国家主席は8、9日に国賓として北朝鮮を訪問した。習主席の今年最初の海外訪問国が北朝鮮になったことについて、韓国紙は「社会主義理念外交の戦略的パートナーとして北朝鮮を選んだ」と専門家の見方を紹介。「ベトナム、ラオス、北朝鮮へとつながる中国の『紅色外交』連帯が強化されている」と報じた。

中国国営新華社通信などによると、8日の中朝首脳会談で、習主席は「金正恩（キム・ジョンウン）総書記同志が指導する朝鮮の社会主義事業に対する確固たる支持は変わらない」と述べ、体制の保障を宣言。会談に続く歓迎夕食会でも「両国の社会主義事業の美しい展望を共に切り開き、人類社会の絶えない進歩を促進しなければならない」とし、社会主義の連帯を強調した。

習主席は前日に掲載された朝鮮労働党機関紙・労働新聞への寄稿で、金委員長の肩書を7年前の訪問時の国務委員会委員長ではなく、労働党総書記に変えて呼んだ。

こうした対応に関して韓国・中央日報は「2019年とは違い、理念的な同質性を強調した『紅色外交』の強化と解釈できる」と注目。「紅色外交は中国共産党の歴史において重要な概念だ。1930年代に『革命の聖地』と呼ばれた延安で始まった紅色外交は、1950年代のジュネーブ会議で当時の周恩来首相が展開した非同盟外交や1970年代に国連加盟のために展開した多国間外交が代表的な事例として認められている」とした。

さらに「中国は今年に入り紅色外交を本格的に復活させる雰囲気だ」と言及。「3月16日、王毅外相は王小洪公安相、董軍国防相とともにベトナムを訪問し、『3＋3戦略対話』を初めて開催した。当時、王公安相は『カラー革命を防止しよう』と提案し、董国防相は『社会主義の紅色江山を死守しよう』と強調した。中国とベトナムの両国は『紅色修学旅行』の名目で1000人以上のベトナム人学生を招待し、中国の革命遺跡地の踏査を支援している」と続けた。

習主席は訪朝の3日前の5日、ラオスのトーンルン・シースリット人民革命党総書記との会談で「両国は社会主義制度と共産党の執権地位を共に守るべき」と率直に語った。社会主義体制の死守を外交議題として公式化したのは中国外交において前例を見つけるのが難しいという。

韓国外国語大学の姜（JIS漢字に修正、または代替表記を検討）栄（カン・ジュンヨン）教授は「2049年の中国式現代化の完成を掲げる中国がワシントンコンセンサスの対極として北京モデルを掲げた社会主義理念外交の戦略的パートナーとして北朝鮮を選んだ」と解説。「中国が北朝鮮の核武装を容認したのは事実上、北東アジアの安全保障秩序における現状変更に準ずる行動」とし、「国際舞台で北核外交を韓国が主導しなければならない」と訴えた。（編集/日向）