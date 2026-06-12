（ブルーベリーを食べる子ども）「おいしい」「甘！！」「めっちゃおいしい」みなさんを笑顔にしているもの…それはブルーベリーです。食物繊維や栄養素が高くスーパーフードとしても知られていますが実はいま、世界中でブルーベリーの需要が高まっているのです。その生産量はこの20年ほどでなんと9倍以上に増加しているのです。こうした世界的なブルーベリー