■『S Cawaii!（エスカワイイ）』8月号は6月17日に発売 【写真・動画】『ワイルドトリッパー!!』メンバーがリンクコーデで並んだ『S Cawaii!』表紙など①～② 雑誌『S Cawaii!（エスカワイイ）』の8月号通常版（6月17日発売）表紙が、雑誌公式SNSで公開。 Prime Videoのリアルドキュメント旅番組『ワイルドトリッパー!!』に出演するメンツが、登場することが明かされた。 表紙に登