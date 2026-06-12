■『S Cawaii!（エスカワイイ）』8月号は6月17日に発売

【写真・動画】『ワイルドトリッパー!!』メンバーがリンクコーデで並んだ『S Cawaii!』表紙など①～②

雑誌『S Cawaii!（エスカワイイ）』の8月号通常版（6月17日発売）表紙が、雑誌公式SNSで公開。

Prime Videoのリアルドキュメント旅番組『ワイルドトリッパー!!』に出演するメンツが、登場することが明かされた。

表紙に登場するのは、SixTONES高地優吾（「高」ははしごだかが正式表記）・戸次重幸・B＆ZAI菅田琳寧・AmBitious真弓孟之・ジュニアの千井野空翔・竹村実悟。

7月から『ワイルドトリッパー!!』シーズン2が配信されるにあたり、6人の衣装も白黒グレーのモノトーンで揃えた大人アウトドアコーデとなっている。高地と戸次が前で腰かけ、ジュニア4人が後ろに立ち、まっすぐカメラを見つめている。

ファンからは「50代シゲさんも溶け込んでてかっこいい」「全員ビジュいい」「アウトドアコーデ似合う」などの声があがっている。