憲法改正に向けた国民投票法改正案の議論が進むなか、国民民主党の岡野純子衆院議員（47）がXに投稿した内容が、SNS上で波紋を広げている。改正案は、憲法改正時の国民投票について、離島での開票手続きや立会人の要件などを公職選挙法に合わせて見直す内容。一方で、ネット広告規制やSNS対策が盛り込まれていないとして反対意見も出ている。岡野氏は6月11日、自身のXで《数日前から国民投票法改正案反対の意思を示す数百枚のファ