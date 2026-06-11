スイーツデザインスタジオ メイプリルは、6月26日(金)より夏季限定かき氷シリーズ「パティシエの作る夏花氷」を販売する。「氷の花物語」をテーマに全5種を展開メイプリルが届けるかき氷の2026年のテーマは「氷の花物語」。ショートケーキや抹茶のバスクチーズケーキ、キャラメルバナナなど親しみのあるスイーツを着想源に、花々を思わせる華やかなデコレーションとパティシエならではの技術で表現した全5種を展開する。クリーム・