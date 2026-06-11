【東京都杉並区】西荻窪のスイーツ店「メイプリル」から華やかなケーキ風かき氷「夏花氷」全5種が登場



スイーツデザインスタジオ メイプリルは、6月26日(金)より夏季限定かき氷シリーズ「パティシエの作る夏花氷」を販売する。

「氷の花物語」をテーマに全5種を展開



メイプリルが届けるかき氷の2026年のテーマは「氷の花物語」。ショートケーキや抹茶のバスクチーズケーキ、キャラメルバナナなど親しみのあるスイーツを着想源に、花々を思わせる華やかなデコレーションとパティシエならではの技術で表現した全5種を展開する。

クリーム・メレンゲ・ソースに至るまで一つひとつ丁寧に手作りし、“ケーキを食べるように楽しむかき氷”という新感覚の味わいが特徴だ。思わず写真を撮りたくなる可憐な見た目と、一口食べればまるでショートケーキやバスクチーズケーキを味わっているかのような驚きが魅力となっている。

全5種のラインナップ詳細





「真紅の苺氷(しんくのいちごごおり)〜いちごのショートケーキ〜」2,000円(税込)は、真っ赤な苺ソースと軽やかなクリームが重なるショートケーキ仕立てのかき氷。甘酸っぱい苺の香りと華やかなビジュアルが印象的だ。





「深海の蒼花氷(しんかいのあおはなごおり)〜チョコミント〜」1,800円(税込)は、深海を思わせる幻想的なブルーが広がる一杯。爽やかなミントの清涼感とチョコレートのコクが溶け合い、夏に心地よい余韻を残す。





「花霞の抹茶氷(はながすみのまっちゃごおり)〜抹茶のバスクチーズケーキ〜」1,800円(税込)は、濃厚な抹茶とチーズのコクを重ねた和洋折衷のかき氷。やわらかな花々をまとい、花霞のような余韻へとつながる。





「恋雲の果実氷(こいぐものかじつごおり)〜フルーツスムージー〜」1,800円(税込)は、ふんわりと浮かぶ雲のようなビジュアルが特徴。果実とヨーグルトの爽やかな酸味が軽やかに広がる。





「向日葵の琥珀氷(ひまわりのこはくごおり)〜キャラメルバナナ〜」1,800円(税込)は、香ばしいキャラメルと完熟バナナの濃厚な味わいで、向日葵を思わせる鮮やかな黄色が夏を彩る。

販売期間は3段階、夏休み特別期間は全5種が揃う

販売期間は6月26日(金)〜8月30日(日)。金・土・日・祝日オープンで平日は不定期営業となる。8月7日(金)〜16日(日)は夏休み特別期間として営業する。営業時間は11:00〜17:00(最終受付16:00)で予約優先だ。

販売ラインナップは期間によって異なる。

第1期の6月26日(金)〜7月31日(金)は真紅の苺氷・深海の蒼花氷・恋雲の果実氷の3種。夏休み特別期間8月7日(金)〜16日(日)は全5種が揃う。夏休み特別期間を除く第2期8月1日(土)〜30日(日)は真紅の苺氷・花霞の抹茶氷・向日葵の琥珀氷の3種。

最新の営業日は公式Instagramで確認できる。

スイーツデザインスタジオ メイプリルについて

メイプリルは、フルオーダーメイドスイーツを手がけるスイーツデザインスタジオ。世界中の人々のスイーツシーンを華やかに彩り、「ワクワク」と「幸せ」、そして笑顔を届けたいと、ビジュアルにも味にもとことんこだわったスイーツづくりを続けている。

一人ひとりの特別な日を美しく彩るオーダースイーツはもちろん、CMやイベント、各種パーティーなどにも幅広く対応。要望に沿ったスイーツがさまざまな催しの演出を手伝っている。

かき氷が夏の風物詩なら、夏花氷は「咲くスイーツ」。暑い夏にだけ出会える、花々の物語をかき氷を味わいながら楽しんでみては。

■パティシエの作る夏花氷

販売場所：スイーツデザインスタジオ メイプリル

住所：東京都杉並区西荻北3-38-16

営業時間：11:00〜17:00※最終受付16:00

公式サイト：https://mapril.net

「パティシエの作る夏花氷」予約ページ：https://www.mapril-hanagori.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/mapril_sweets/

(丸本チャ子)