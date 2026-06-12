西表島の絶景「星のや京都」(京都府京都市)では8月24日まで「大人の自由研究」を開催中。同施設が位置する嵐山は、かつて平安貴族が別荘を構えていた場所。平安貴族が愉しんだ蛍狩りや七夕、京都の人々が守り続けてきた祇園祭の伝統など、各月の暦に合わせた文化体験ができる。都会の喧騒から離れた水辺の私邸で知的好奇心を刺激し、感性をアップデートするプログラムとなっている。「水の庭」での「七夕体験」「界 別府」(大分県