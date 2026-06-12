テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、この日開幕したサッカーの北中米Ｗ杯を特集した。スタジオでは日本代表が初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱したことを報じた。代わりにＦＷ町野修斗の追加招集が発表された。新主将にはＤＦ板倉滉が決定。遠藤が同日、自身のＸを通じて心境をつづり、代表からの引退を表明した。司会の羽鳥慎一