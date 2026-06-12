5月31日、秋篠宮さまと紀子さまが石川県羽咋市で臨まれたトキの放鳥式での一幕が話題となっている。「秋篠宮さまが記念式典などに臨まれていた時間のほとんどを、まるで能面のように無表情でいらしたことが、式典を取材した記者や関係者の間で話題となったのです。秋篠宮さまといえば鳥類の研究者で、2008年にも新潟・佐渡島でのトキの放鳥式に臨まれていたこともあり、そもそもトキの生態や保護の状況には深く関心を寄せてこられ