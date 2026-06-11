お笑いコンビ・浜田雅功がMCを務めるMBS・TBS系バラエティー番組『プレバト!!』（毎週木曜後7：00）が11日放送され、人気の「俳句査定」で衝撃の点数が生まれた。【動画】浜田雅功「2点!!??」 『プレバト!!』衝撃の俳句査定…予告編今回の俳句査定は、5人が「あいにくの雨」をお題に句を詠み、モーニング娘。'26・牧野真莉愛に対する夏木いつき先生の評価は「2点」だった。浜田は「2点!!??」と驚くなどスタジオがどよめき、