「おもしろTシャツの俺流総本家」より、名入れができる駅看板風Tシャツが2026年6月12日（金）に発売される。鉄道の駅看板をモチーフにしたデザインに、お好きなお名前や文字を入れて作れるオリジナルTシャツが登場。まるで自分だけの駅名標のようなデザインを楽しめるため、お子様から大人まで幅広い世代が楽しめる。 サイズはキッズ110cm〜160cm、大人用S〜XXLまでご用意。親子でおそろいのコーディネートを楽しむことはも