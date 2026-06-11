良質なキャッチーさを軸にしたうえでヘヴィネスやテクニカルな部分などを巧みに採り入れて唯一無二の魅力を湛えた音楽を提示するEast Of Eden。そんな彼女達が最新EP『Rising In Bloom』（6月10日リリース）を完成させた。先行リリースされた「Our Fate」（2025年10月）、「The weight of choice」（2026年1月）と新曲3曲が収録された同作は幅広さと完成度の高さを兼ね備え、さらにまた新たな顔を見せるなど必聴といえる一作に仕上