自宅ポストに危害をほのめかすウソのメモを投げ入れることで同居する男性に通報させ、警察の業務を妨害したとして、名古屋市に住む21歳の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは中区に住む店員・荒川咲姫容疑者(21)です。荒川容疑者は6月7日、自宅マンションのポストに「殺されるか自殺するかどっちがいい」などと書かれた紙を自ら投函し、発見した同居する男性に警察へ通報させ、事件として捜査させた偽計業