鳴門市に本社を置く老舗アパレルメーカーがこのほど、イギリスへ製品を輸出することを決めました。鳴門の地から世界へ。常に進化し続けるグローバルブランドの強みとこれからの展望とは。 （丸久・平石克 取締役）「より大胆なチャレンジができるのは、地方ならではのところもあるんじゃないかなと」 「丸久」は1900年に、初代が前身となる工場を創業。以来、鳴門の地で100年を超える歴史を刻む、