DA PUMPISSA（47）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」(月〜金曜午前11時47分）に生出演。ライブリハーサルで負った大けがを振り返った。番組ではDA PUMPの活動の歴史を年表で振り返り、08年、デビュー10周年記念コンサートのリハーサル中にISSAが右足を骨折したことにふれた。ISSAは「リハが結構続いてて、最終段階でもうろうとしてたんです。アップするときに、蹴り上げて宙返りするやつがある。これをやってたら、跳んだつもり