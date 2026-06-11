疑似変速を使った方が速く走れる？疑似変速のセッティングは、常にガソリン車の感覚に根ざしたものになるのだろうか？ 筆者の問いに対し、アイヒラー氏は次のように答えた。【画像】S＋シフトを携えて復活したスポーティなハイブリッドクーペ【ホンダ・プレリュードを詳しく見る】全21枚「お客様はそれを期待していると思います。もし電気モーターの真の限界である2万rpm以上まで回したとしても、意味があるでしょうか？ 誰も受