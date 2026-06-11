「掃除用品は少なくて大丈夫でした」と話すのはミニマリストを目指しているESSEベストフレンズ101メンバーのおがわりさん。以前は苦手な掃除を克服するために様々な道具や洗剤を試してみたものの、結局使わず、ホコリをかぶった掃除用品の掃除をすることに。その結果を踏まえて実感した、、なくても問題なかったという掃除用品について教えてくれました。1：衛生面がストレスだったトイレブラシトイレ掃除はブラシでゴシゴシこする