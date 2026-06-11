FUNKY MONKEY BΛBY’Sが8月5日、ニューシングル「夏子」をリリースする。同楽曲の音源が初公開された。楽曲「夏子」は7月6日よりTOKYO MX, BS11, MBS, AT-Xにて順次放送スタートするTVアニメ『ぐらんぶる』Season 3のオープニング主題歌。音源は同アニメの本PVにて初公開されたかたちだ。印象的なタイトルを持つ新曲「夏子」は『ぐらんぶる』Season 3のために書き下ろされた新曲で、トロピカルなサウンドとファンモンらしく等身大