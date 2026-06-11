準決勝・中京戦は9回裏で0-4も…西田氏の三塁打からミラクル1978年の夏の甲子園「第60回全国高等学校野球選手権大会」はPL学園（大阪）が初優勝を飾った。準決勝・中京（愛知）戦、決勝・高知商（高知）戦は2試合続けて最後にミラクル劇を起こしての勝利で「逆転のPL」と呼ばれた。そのPLでエース兼4番打者だった元広島外野手の西田真二氏（野球評論家、香川オリーブガイナーズアドバイザー）が、伝説の2試合での当時の心境など