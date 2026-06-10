Mrs. GREEN APPLEが立ち上げた新たなエンタテインメントメディア＜CEREMONY＞の第2弾が6月10日、神奈川・Kアリーナ横浜で開幕した。その初日公演にはMrs. GREEN APPLEをはじめ、AI、asmi、ORANGE RANGE、s**t kingz、超ときめき♡宣伝部、TOMORROW X TOGETHERといった多彩なアーティストが出演。約3時間半にわたって繰り広げられたステージは＜CEREMONY＞ならではの濃密かつスペシャルな一夜となった。同初日公演のクロージン