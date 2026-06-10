「流石にクビだと思いました」お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが、先輩を巻き込んだという、相方の金ちゃんとの大乱闘を告白。コンビが再起するきっかけとなった恩人の先輩芸人も明かし、反響を呼んでいる。○大乱闘を“喧嘩芸”に昇華してくれた先輩芸人とは…鬼越トマホーク(左から良ちゃん、金ちゃん)強面のルックスを活かした“喧嘩芸”で人気を集める鬼越トマホーク。5月28日にXを更新した良ちゃんは、「今でこそ喧嘩