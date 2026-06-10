スローガン＝両タイヤの特徴にミシュランの『サスティナビリティ戦略アップデートセミナー＆新製品試乗会』と銘打った、タイヤを取り巻く環境のワークショップと、新製品試乗会を組みあわわせたユニークなタイヤ試乗会が行われた。【画像】ミシュランのサスティナビリティ戦略アップデートセミナー＆新製品試乗会全70枚前編では、タイヤを取り巻く社会的要請と、それに対するミシュランの取り組みを紹介。今回は、実際のタイヤの