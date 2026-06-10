YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【2馬力投資】ポイ活で浮かせた生活費を投資へ1年ぶり高還元の衝撃コンボ 」と題した動画を公開した。動画では、セブン-イレブンで対象商品を購入すると500円分のVisa eギフトがもらえるキャンペーンの概要と、その攻略法について詳しく解説している。 動画の序盤、ネコ山氏は楽天証券やSBI証券で実施されている米国株式IPO「スペースX」の抽選に触れ、「宝くじ感覚